O ghirlandă de 300 de metri a fost instalată pe holurile unei grădinițe din Capitală

O ghirlandă care măsoară peste 300 de metri, meşterită manual, a fost instalată pe holurile grădiniţei numărul 225 din sectorul Ciocana al Capitalei. Aceasta este decorată cu sute căsuţe confecţionate manual de copiii care frecventează instituția preșcolară. Genericul iniţiativei este "De sărbători toate drumurile duc acasă" şi are scopul de a cultiva dragostea faţă de ţară şi casă părintească a micuţilor.

Copilașii au muncit împreună cu părinţii şi educatorii la confecţionarea celor peste 600 de căsuţe şi au folosit materiale ecologice sau reciclate.

"Eu aici la căsuţa mea, pe care am confecţionat-o cu mama, am nişte lemne de afară, pe urmă am pus vată, iar apoi am început să o decorez cu fulgușori."

"Căsuţa mea am colorat-o cu carioci. Am pus pe căsuţă nişte mărgele."

"Am în mânuţă o căsuţă şi am făcut-o din lemn, din aţă de bumbac şi din beţişoare. Eu am făcut-o cu educatorii. Eu pun această căsuţă frumoasă pe ghirlanda care semnifică că mă duc acasă."

Părinţii spun că de fiecare dată sunt bucuroşi să contribuie la diversele activităţi organizate de administraţia instituţiei.

"Ideea de bază a căsuței a fost nu doar căsuţa ca forma fizică, a fost căsuţa sufletului nostru, căsuţa de unde noi am zburat, căsuţa la care revenim în permanenţă ca să ne reîncărcăm bateriile."

Directoarea grădiniţei numărul 225, Ala Vasilache, susţine că iniţiativa a pornit de la faptul că fiecare dintre noi are pe cineva drag departe de casă, iar copiii prin astfel de acţiuni înţeleg adevărata valoare a casei părinteşti.

"Noi toţi venim de undeva de acolo, de la baştină, de acasă, toţi venim din copilăria noastră care a trecut în acea casă care ne-a umplut de căldură", a declarat directorul grădiniței 225, Ala Vasilache.

Ghirlanda urmează să fie donată unor copii din familii defavorizate.