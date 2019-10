O gafă comisă pe contul de Twitter al Papei Francisc a stârnit hohote de râs şi mii de comentarii

Administratorii contului de Twitter al Papei Francisc au publicat, duminică dimineață, un mesaj cu privire la canonizarea unor sfinți în Piaţa Sfântul Petru din Roma.

„Astăzi, mulţumim Domnului pentru noii noştri sfinţi (#Saints). Ei au mers după credinţă şi acum invocăm mijlocirea lor”, a transmis Suveranul Pontif pe rețeaua de socializare, potrivit Business Insider.

Mesajul Papei a fost însă modificat, printr-o greșeală banală, folosind hashatgul „Saints” cu trimitere la cel utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints, scrie libertatea.ro.

Pagina de Twitter a echipei New Orleans Saints (foto captură Twitter) Postarea de pe contul Papei Francisc a devenit virală, fanii echipei de fotbal american fiind amuzați de cele întâmplate.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.