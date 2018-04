O FURTUNĂ DEVASTATOARE a făcut prăpăd în Moscova: Morţi, răniţi, copaci smulşi din rădăcini şi maşini avariate (FOTO)

O furtună devastatoare a făcut prăpăd ieri în Moscova. Doi oameni au murit, iar alţi 20 au fost răniţi. Una dintre victime este o fetiţă de 12 ani. Copila a decedat după ce peste ea a căzut un tomberon luat de vântul puternic.



"Vânt era foarte puternic, mi-a smuls umbrela din mână. M-am oprit pentru a strânge umbrela şi în acel moment am văzut pubela este luată pe sus şi cade apoi în viteză peste trei fete", a spus o femeie.



Victimă a stihiei a fost şi un bărbat care muncea pe şantier. El a murit strivit de o construcţie metalică. Autorităţile din Rusia au anunţat că 14 din cei 20 de răniţi rămân în spital. Printre ei este şi un copil de trei luni.



Din cauza vremii extreme, sute de copaci au fost smulşi din rădăcini şi au căzut peste maşinile parcate. Vântul puternic a luat pe sus acoperişuri şi panouri publicitare.



"Este pur şi simplu ceva ieşit din comun. Nu am mai văzut asta până acum la Moscova. E groaznic. Bine că am parcat maşina într-un loc sigur", a menţionat un bărbat.



Stihia a distrus geamurile blocurilor şi a rupt liniile electrice. Aproape 20 de mii de oameni au rămas în beznă.



Totodată, zeci de curse aeriene au fost amânate sau anulate, iar mai multe avioane care se îndreptau spre Moscova au fost redirecţionate pe aeroporturile din alte oraşe.