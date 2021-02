O furtună de zăpadă puternică a lovit Statele Unite. Stare de urgență decretată în New Jersey

O furtună de zăpadă puternică a lovit nord-estul Statelor Unite și a afectat o regiune întinsă din Pennsylvania până în New England. New York, New Jersey şi o parte din Connecticut sunt afectate serios de ninsoarea abundentă și se așteaptă ca stratul de zăpadă să ajungă la peste o jumătate de metru.

În așteptarea furtunii, guvernatorul din New Jersey a declarat starea de urgenţă, ceea ce le oferă autorităţilor posibilitatea de a închide drumuri și a evacua locuinţe atunci când situația o impune.

În plus, transportul public a fost suspendat în New Jersey, probleme care vin după cele de săptămâna trecută din California, când în unele zone s-a acumulat un strat de zăpadă de aproape doi metri.

Deși a creat probleme în mai multe state americane, zăpada a pus totuși un zâmbet pe chipul copiilor, în special.