O furtună de zăpadă a provocat un ambuteiaj de proporţii pe o autostradă ce leagă New York şi Washington

O furtună de zăpadă a provocat un ambuteiaj de proporţii pe una dintre cele mai importante autostrăzi americane de pe coasta de Est, care leagă oraşele New York și Washington. Pe o distanță de 80 de kilometri, sute de oameni au rămas blocați aproape 24 de ore.Totul s-a întâmplat după ce câteva camioane au derapat din cauza zăpezii și au blocat circulația. Mai mulţi oameni au stat ore în șir fără mâncare sau apă. Unii șoferi au împărțit alimente și provizii."Din fericire, am mâncare şi apă în maşină, dar îmi fac griji pentru ceilalţi. Îmi fac griji pentru ceilalţi oameni, dacă au mâncare, au copii. O să mergem să verificăm dacă are nevoie cineva de ajutor."Echipele de intervenţie au lucrat non-stop şi le-au dus oamenilor apă, alimente și medicamente. Într-un final, autoritățile locale au reușit să elibereze o bandă de circulație. O furtună de zăpadă, cu viscol şi ger, s-a abătut asupra Coastei de Est a Statelor Unite. Cea mai afectată este capitala americană Washington. Peste jumătate din zboruri au fost anulate, iar mii de familii au rămas fără electricitate.