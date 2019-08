O fostă directoare a grădiniței numărul 177 susţine că micuţii de acolo ar fi hrăniți cu alimente alterate

O fostă directoare a grădiniței numărul 177, din sectorul Ciocana al Capitalei, a depus o sesizare la Președinție, în care susţine că micuţii de acolo ar fi hrăniți cu alimente alterate.

Ca probe a prezentat câteva poze pâine cu mucegai, carne de curcan alterată şi peşte cu viermi. Reprezentanții Președinției au convocat o comisie alcătuită din reprezentanţi ANSA, ANSP, CNA și ai Academiei de Administrare Publică pentru a investiga cazul.



Din postarea fostei directoare nu se înţelege când au fost fotografiate alimentele alterate. Am încercat să o contactăm pentru mai multe detalii, dar nu ne-a răspuns la telefon.

Şefa Direcției Educație din Chișinău, Rodica Guţu, dezminte acuzaţiile şi spune că niciodată micuţii nu au primit mâncare alterată. Mai mult, a făcut o vizită inopinată la mai multe grădiniţe, inclusiv la cea vizată săptămâna trecută şi nu a descoperit nereguli.



”Eu cu toată certitudinea îmi asum responsabilitatea să spun că peștele, în ziua în care am fost eu, era un produs calitativ. Am discutat și cu bucătarii, pentru a vedea cu ce probleme se confruntă și aceștia mi-au zis că unica problemă este că peștele vine înghețat și are o mare cantitate de gheață”, a spus RODICA GUȚU, șefa Direcției Educație.



Şefa Direcției Educație spune că persoana respectivă, Lucia Cazacu, a fost concediată în urmă cu jumătate de an, iar acum încercă să se răzbune. Atunci, grădiniţa a fost implicată într-un scandal, după ce în presă au apărut imagini în care două angajate loveau copiii dintr-o grupă. Fosta directoare nu a luat măsurile necesare în raport cu subalternele, fapt pentru care a fost eliberată din funcţie.