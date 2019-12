O fostă contabilă ANSA, condamnată la 10 ani de puşcărie. A prejudiciat Agenția cu peste 2 MILIOANE DE LEI

O fostă contabilă ANSA a fost condamnată la 10 ani de închisoare. Aceasta este acuzată că și-ar fi însușit peste 2 milioane de lei care trebuiau să fie depuși în contul special al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 2013-2017.

Potrivit procurorilor, fosta funcționară a fost numită în funcție de conducere în contabilitatea Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Edineț, prin ordinul din 2013 al directorului ANSA. Oamenii legii au stabilit că aceasta, chiar din anul în care a fost numită în funcție, și-a însușit ilegal sute de mii de lei în fiecare an de la companii și diverse persoane, pentru care Direcția presta servicii. Astfel, timp de 4,5 ani, valoarea sumelor delapidate în fiecare an era în progresie semnificativă: de la peste 300.000 lei pe an, la circa 500.000 lei. Mai exact, aceasta încasa banii de la beneficiarii serviciilor prestate, le oferea certificatele solicitate, dar banii primiți nu ajungeau să fie depuși la bancă, în folosul statului.

Neregulile au fost depistate în anul 2018.

Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatei, care a fost anunțată în căutare internațională, după ce anterior fusese spitalizată în țară, ceea ce a făcut imposibilă plasarea acesteia în arest. Instanța de judecată a admis demersul procurorilor și a dispus încasarea sumei prejudiciate de peste 2 milioane lei de la inculpată. Anterior, la demersul procurorilor, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile deținute de aceasta, ceea ce a făcut posibilă recuperarea a peste 45.000 lei în contul statului.