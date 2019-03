O floare în schimbul unui zâmbet. Angajatele şi vizitatoarele Pieţei Centrale au primit în dar lalele (FOTOREPORT)

O floare în schimbul unui zâmbet. Angajatele dar şi vizitatoarele Pieţei Centrale au fost surprinse dis-de-dimineaţă cu lalele, din partea administraţiei. Astfel, ziua de muncă s-a transformat într-o adevărată sărbătoare.

Femeile au rămas uimite de gestul bărbaţilor.

Elena Preguza lucrează de 25 de ani în Piaţa Centrală, femeia spune că niciodată de ziua femeii nu au primit cadouri din partea administraţiei: "Nu m-am aşteptat, foarte frumos. Sunt bucuroasă şi sunt mulţumită".



Emoționate şi cu zâmbetul pe faţă, rând pe rând angajatele au primit, cu drag, florile. Ele spun că ziua de muncă va trece mult mai repede:



"Am primit o lalea, e o surpriză nemaipomenită. Mulţumim frumos la toţi bărbaţii. E pentru prima dată. Lucrez aici de 22 de ani.



"De când lucrez în Piaţa Centrală, prima dată directorul pieţei mi-a dăruit o floare".



"Este ceva deosebit. O sărbătoare atât de frumoasă pentru femei. Este un gest foarte bun".



"Foarte frumos, mă bucur că se găseşte câte un bărbat care să felicite femeile. O surpriză super".



Şi femeile care au venit să facă cumpărături s-au ales cu câte o floare:



"M-a uimit acest gest. Sunt foarte bravo. Este un gest foarte frumos şi să dea Dumnezeu ca în fiecare an să se organizeze şi să primim în dar flori".



"Nu m-am aşteptat. M-a surprins şi mi-a plăcut".



"Am venit la piaţă şi iată am primit un cadou foarte frumos şi mulţumim. Am zâmbit, e foarte frumoasă, e albă".



Administraţia pieţii a împărţit peste 2.000 de lalele.



"E sărbătoare, o clipire trebuie să fie către femeile noastre. E sărbătoarea femeilor şi noi vrem prin aceste flori să le arătăm grija faţă de ele, dragostea şi stima noastră", a declarat Octavian Bivol, directorul Pieţii Centrale.