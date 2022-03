O figurină în stil Lego a lui Zelenski strânge bani pentru ajutorarea Ucrainei

O figurină în stil Lego a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski strânge bani pentru ajutorarea Ucrainei. Obiectul a fost pus în vânzare cu un preț de 100 de dolari.Ideea de a crea figurinele îi aparține companiei americane "Citizen Brick", un retailer independent, care produce minifiguri și piese Lego personalizate. Proprietarul spune că ceea ce a început de la o simplă idee de strângere de fonduri s-a transformat rapid în ceva de amploare. După ce au fost vândute toate figurinele, oamenii au continuat să doneze bani, pentru a ajuta ucrainenii."După ce am vândut primul lot, pentru clienţii noştri obişnuiţi, am crezut că aici am încheiat totul. Dar reacţiile care au venit ulterior ne-au şocat. Ne-am ales cu o mulţime de urmăritori din Ucraina, oameni care ne trimiteau mesaje de mulţumire. Este copleşitor", a menționat Joe Trupia, proprietarul companiei "Citizen Brick"Compania a strâns peste 145 de mii de dolari din donaţii şi din vânzarea minifigurinelor cu Zelenski și accesorie ce reprezintă cocktailuri Molotov, vândute cu 10 dolari bucata. Fondurile vor merge către "Direct Relief", o organizație de caritate care a trimis deja peste 30 de tone de ajutor medical în Ucraina.