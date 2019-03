O fetiţă Mowgli, găsită într-un apartament insalubru din Moscova. Nu poate să vorbească și nici să se îmbrace

foto: publika

O "fetiţă Mowgli" de cinci ani a fost găsită într-un apartament insalubru din Moscova. Ea trăia printre mormane de gunoi şi a fost salvată de poliţie, care a venit la apelul unor vecini. Potrivit acestora, copilul nu poate să se îmbrace şi nu ştie să vorbească, deşi coardele vocale nu i-au fost afectate.



"De ce plângi, copile? Mama e acasă?"



Poliţiştii au fost nevoiţi să rupă lacătul de la uşă pentru a o salva pe fetiţa lăsată singură în apartament. Vecinii care au alertat poliţia au dus-o la spital, unde a fost internată în secţia terapie intensivă.



"Ieri seara, am deschis uşa apartamentului şi am văzut că acolo era insalubru. Copilul era murdar şi nu putea socializa. Eu şi cu soţul meu am condus-o până la spital."



Mama copilului a fost reținută. Pe numele ei a fost intentat un dosar penal pentru tentativă de omor.