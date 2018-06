O fetiță din Uganda, nevoită să meargă 60 de kilometri desculță ca să scape de o căsătorie (VIDEO)

Scholastica Nacap, o fetiță de 13 ani din Uganda, a fost nevoită să meargă 60 de kilometri desculță, printr-o zonă montană periculoasă, ca să scape de o căsătorie cu un bărbat mult mai în vârstă, aranjată de rudele tatălui său. Cinci ani mai târziu, ea s-a mutat în Karamoja, o zonă izolată din Uganda, cu o populație de aproximativ 1 milion de persoane răspândite pe 27.900 de kilometri pătrați, unde militează pentru interzicerea căsătoriilor fetițelor minore.

Deși vârsta legală de căsătorie în Uganda este de 18 ani, cifrele publicate de Organizația Națiunilor Unite arată că 40% dintre fete se căsătoresc înainte de această vârstă, iar 10% dintre ele chiar înainte să împlinească 15 ani.

Uganda are o populație tânără, 75% dintre cetățeni având vârste sub 30 de ani, iar 58 la sută - sub 20 de ani. Mai mult, țara are una dintre cele mai ridicate rate ale fertilității: o femeie dă naștere, în medie, la 5-6 copii.

Scholastica Nacap încearcă să schimbe aceste statistici, cel puțin, în comunitatea în care trăiește. Astfel, în prezent se implică în activitatea unui club deschis de un ONG, care le oferă tinerelor între 10 și 22 de ani informații privind riscurile la care se expun printr-o căsătorie și o sarcină la o vârstă fragedă. Totodată, organizația nonguvernamentală le oferă cursuri de calificare, de croitorie și agricultură și le învață cum să își gestioneze banii, scrie canal3.ro