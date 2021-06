O fetiţă din Capitală a ajuns la reanimare după ce a fost mușcată de un câine maidanez. Ce spun autorităţile

A ajuns la reanimare după ce a fost mușcată de un câine maidanez. Este vorba despre o fată de zece ani din sectorul Ciocana al Capitalei. Mama acesteia mărturiseşte că incidentul s-a produs luni seara când copila se întorcea acasă de la plimbare."Era vizavi de casă noastră, ea trebuia să treacă trecerea pentru pietoni şi în acest moment câinele a muşcat-o. Era speriată, chiar în acea noapte a visat că a muşcat-o din nou câinele."Femeia povesteşte îngrozită că a doua zi dimineaţa a aflat de la medic că, dacă timp de 24 de ore fiicei sale nu i se va administra un vaccin, viaţa ei va fi în pericol."Toate aceste doze o să i se administreze timp de o lună. Noi trebuie să le administrăm neapărat în reanimare, deoarece copilul este alergic, să stea sub supravegherea medicilor, iar după administrarea vaccinului mai trebuie să stăm încă patru, cinci ore."Vecinii femeii spun că se tem şi ei să circule prin zona intersecției străzilor Mihail Sadoveanu şi Petru Zadnipru din cauza haitelor de maidanezi. Ei afirmă că s-au adresat şi la autorităţi, dar că acestea nu au intervenit în niciun fel."Fiind mai mulţi, ei prezintă pericol. Da, m-au muşcat chiar aşa, chiar de picior. Nu este plăcut, este stresant. ""Pe neprins de veste, mergeam şi o turmă de câini. M-am descurcat, am imitat nişte atacuri contra lor şi am scăpat. Pentru un copil ar fi greu, o tragedie. "Vicepretorul sectorului Ciocana, Elena Triboi, spune că este la curent cu această problemă. Ea menţionează că, potrivit regulamentului pentru întreţinerea animalelor fără stăpân, doar câinii agresivi pot fi capturaţi. După ce echipa noastră de filmare a sesizat Pretura sectorului Ciocana, instituţia a intervenit pe lângă Direcţia Generală Locativ-Comunală pentru prinderea animalului agresiv. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru siguranţa Alimentelor, cinci mii de oameni au fost muşcaţi de câini în 2020.