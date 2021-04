O fetiță de doar şase luni din Hîrtopul Mic, diagnosticată cu amiotrofie spinală. Viața micuței costă peste 2 milioane de dolari

Paula Sandu, un bebeluş de doar şase luni din satul Hîrtopul Mic, raionul Criuleni, a primit de la medici o veste cruntă. Micuţa a fost diagnosticată cu amiotrofie spinală, o boală genetică rară, care se manifestă prin pierderea capacităţilor motorii. Pentru Paula timpul trece prea repede, iar şansa la viaţă este un preparat care costă peste 2 milioane de dolari, un preţ peste puterile părinţilor ei.



Totul a început când Paula nu mai zâmbea şi nu ridica capul de pe burta mamei. Din acea zi, spitalele din ţară şi de peste hotare au devenit locul unde micuţa îşi aştepta cruntul diagnostic. Coşmarul ei, al părinţilor şi al celor trei surori mai mari a început la Iaşi, unde micuţa a fost diagnosticată cu această boală nemiloasă.



"La o lună de zile ea ţine picioruşele în sus, mânuţele, ne urmărea. Treptat, observam pe zi ce trece că picioruşele deveneau mai plăpânde, mai moi. Pe 4 martie a venit confirmare că Paula are amiotrofie spinală, de atunci a început lupta", a spus Irina Sandu, mama fetiței.



Atunci, familia a înţeles că acest drum va fi unul greu, cu suferinţă, proceduri de kinetoterapie şi aparate pentru a o ajuta să respire, care stau în jurul micuţei în loc de jucării.



"Nu putem o zi fără acest apărat. Aproximativ cinci-şapte minute dimineaţa şi seara la fel", a spus mama Paulei.



Preparatul care poate stopa evoluţia bolii poate fi administrat în clinicile din SUA şi în câteva ţări europene. Chiar dacă medicii din ţară nu le oferă şanse, părinţii Paulei cred într-un miracol.



"Din fericire, copii au acum şansă la viaţă. Nu cum a spus un medic soţului, să ai grijă de ceilalţi copii, deoarece Paula nu are şanse. Dar, sunt trei medicamente care ajută. Este vaccinul care costă peste 2 milioane de dolari, care îi înlocuieşte gena care lipseşte", a declarat mama Paulei.



Acum, familia Paulei au doar un singur vis - să o salveze pe micuţa de doar şase luni: "Suntem toţi cu durere, vrem un pic ajutor de la toată lumea, să ne ajute fiecare şi cu cât poate să o salvăm să fie împreună cu noi".



"Viaţa copilului meu are un preţ. Vă rugăm din toată inima, din tot sufletul să ne ajutaţi, ca să o salvăm", a spus mama fetiței.



Zeci de oameni luptă pentru viaţa Paulei. Pe reţelele de socializare s-au creat mai multe grupuri cu scopul de a o ajuta şi pentru a-i oferi micuţei o şansă la viaţă.

Cei care vor să-i ofere o rază de speranţă pot lua legătura cu familia Sandu, la numărul de telefon al mamei 068940597. Oamenii care pot contribui financiar sunt îndemnaţi să facă donaţii pe conturile bancare de mai jos.

Beneficiar: Sandu Pavel

Codul băncii/SWIFT:AGRNMD2X

IBAN: MD81AG000000022524229541/USD

IBAN: MD33AG000000022524229532/EURO



Victoriabank

Codul băncii/ SWIFT:VICBMD2X

Benificiar: Sandu Pavel

Codul fiscal: 2003021026330

IBAN: MD40VI022331400002719/ în lei

IBAN: MD94VI022331400000527/ în USD

IBAN: MD40VI022331400001631/ în Euro