O femeie suspectă de coronavirus a fugit din spital

O femeie din Rusia, suspectată de coronavirus, a evadat printr-o fereastră în timp ce se afla în zona de carantină a unui spital.

Femeia a declarat că a fugit din spital din cauza condiţiilor oribile în care erau nevoite să se afle împreună cu copilul său.

"Am fugit din spital doar după ce am aflat că dacă nu ai rezultate pozitive la acest virus, nu trebuie să îţi faci griji. Am stat 5 zile în spital.

Copilul meu este sănătos, iar medicii special ne ţineau izolaţi ca să arate că îşi îndeplinesc obligaţiunile", a scris femeia pe o reţea de socializare.