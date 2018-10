O femeie și-a pierdut geanta în care avea toți banii câștigați la muncă peste hotare. Ce a urmat e fabulos

Femeia care lucrează ca îngrijitoare de o lună de zile în Sardinia a avut un șoc atunci când și-a dat seama că a pierdut geanta în care avea toți banii câștigați.

Ea și-a dat seama că își uitase banii în autobuz și a mers, fără prea multe speranțe, să anunțe carabinierii din Nuoro despre pierderea suferită.

"Am luat salariul și am fost la cumpărături, dar când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu mai am geanta", a declarat femeia.

Autoritățile au reacționat imediat și au interceptat autobuzul cu pricina. Spre uimirea româncei, polițiștii au găsit geanta și i-au înapoiat-o.

Românca le-a mulțumit salvatorilor, mărturisind printre lacrimi că banii erau destinați familiei ei din România și că suma de bani reprezenta singura sursă de venit pentru rudele ei.