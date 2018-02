O femeie și-a cheltuit toţi banii pe vacanțe de lux, după ce medicii au diagnosticat-o greșit cu demență incurabilă

O britanică și-a cheltuit toate economiile pe vacanțe de lux, după ce medicii au diagnosticat-o greșit. Credea că o să mai trăiască 5 ani. O bunică britanică care a fost diagnosticată de doctori cu demență incurabilă, a cheltuit 10.000 de lire din economii pe vacanțe de lux și lucruri inutile, ea crezând că mai are foarte puțin de trăit. Mai târziu avea să afle că medicii au diagnosticat-o greșit și că o viața ei nu este în pericol.

Jackie Dibb înfruntă un viitor nesigur din punct de vedere financiar, după ce a cheltuit 10.000 de lire pe vacanțe de lux și cadouri pentru rude. Medicii au diagnosticat-o cu ”demență incurabilă” în noiembrie 2016 și i-au mai dat de trăit câțiva ani de zile. Ei i-au sugerat că ar fi de preferat să-și trăiască din plin puținele zile rămase.

Un an mai târziu, însă, doctorii au reexaminat dosarul său medical și i-au spus că, de fapt, suferă de anxietate severă. Vestea a venit, din păcate, prea târziu! Ea a cheltuit, alături de soțul ei, banii strânși din pensie: 4.000 de lire pe reamenajarea băii, 1.500 de lire pe o vacanță de lux 700 de lire pe un frigider cu două uși în stil american.

Jeckie chiar i-a spus ”la revedere” nepoatei ei, în vârstă de doar 12 ani, deși un an mai târziu avea să-i dea altă veste. Un tomograf avea să demontreze că diagnosticul pus inițial de medici a fost greșit.

”Ne-am simțit rușinați, să spun sincer. Ne-am luat rămas bun de la familie… Ne-am simțit zdrobiți. Acum aproape că nu mai avem bani deloc. Ne-am golit economiile strânse din pensii și am zburat către Turcia, alturi de familie, într-o vacanță. Chiar am cumpărat lucruri de care nu aveam nevoie. Jackie a vrut un frigider în stil american, așa că i l-am cumpărat și am făcut modificări în baie”, a susținut Hull, soțul femeii.

Hull mai susține că prietenii l-au sfătuit să-i ofere ei tot ce își dorește atâta timp cât poate să mai bucure de viață.

Jackie a ajuns din nou în fața doctorilor după ce comportamentul ei a început să devină ciudat. Chiar și atunci, cadrele medicale i-au pus alt diagnostic greșit, crezând că are parte de un atac cerebral, scrie libertarea.ro.

Mai târziu un o analiză la computerul tomograf a demonstrat că ea suferea, de fapt, de anxietate și depresie.

”I s-a oferit o sentință la moarte. Mi s-a frânt inima că Jackie nu-și va recunoaște familia. Doctorii au spus că mai are de trăit de la cinci până la șapte ani de trăit și că în doi ani nu își va mai recunoaște familia. Am vorbit ulterior cu un neurolog, iar acesta mi-a spus că este cea mai mare greșeală de care a auzit. Cum de au pus un asemenea diagnostic, n-am de unde să știu”, a mai susținut soțul femeii.

Hull Dibb a depus o plângere la Sistenul Național de Sănătate pentru a reclama prin ce a trecut și a primit o scrisoare de scuze pentru stresul cauzat.

Totuși, cuplul bitranic nu va da în judecată Sistemul Național de Sănătate: ”Au fost prea buni cu noi de-a lungul anilor”, motivează soțul femeii afectate.