O femeie este acuzată că şi-a omorât bebeluşul după ce a leşinat peste el

Antoinette King, 33 de ani a fost arestată sâmbătă, după ce poliţia a fost chemată în locuinţa acesteia din Lumberton, New Jersey. Femeia este acuzată că şi-a ucis copilul de doar un an după ce a leşinat peste el fiind sub tratament cu analgezice.

Anchetatorii au povestit pentru publicaţia The Sun că cineva din casă a găsit copilul peste care mama sa leşinase şi a cerut ajutorul autorităţilor când şi-a dat seama că ambii nu prezentau semne vitale.

Antoinette King era sub influenţa opioidelor iar procurorii au precizat ca pentru fiul său, Jerimiah, nu s-a mai putut face nimic, a pierdut lupta cu viaţa la un spital din apropiere.

Femeia, potrivit Courier Post, a spus poliţiei că a luat un analgezic foarte puternic şi a băut patru sticle de alcool înainte de nefericitul eveniment. Ea mai are un copil de cinci ani.