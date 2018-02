O femeie divorțează de soțul ei după ce acesta o taxa cu 100 de lire sterline de fiecare dată când ea cerea să o ducă undeva cu mașina

Bărbatul din Dubai a susținut că are nevoie de bani pentru a compensa timpul pe care îl pierde nevăzându-și prietenii. Acest lucru se întâmplă deoarce femeia are nevoie să o ducă undeva cu mașina, deși el este singurul din familie care are carnet de șofer.

Femeia neidentificată este singurul susținător al familiei din punct de vedere financiar, ea fiind cea care plătește toate facturile în casă pentru că, după părerea ei, partenerul de viață nu reușește să aibă un job stabil, scrie libertatea.ro.