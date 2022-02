O femeie din Ustia, fondatoarea unei firme de îmbrăcăminte specializate în producerea uniformelor și a echipamentelor de protecție

Curajul și munca asiduă au ajutat-o pe Marina Tabuncic din satul Ustia, raionul Dubăsari, să-și deschidă o afacere la ea acasă. Femeia este fondatoarea unei firme de îmbrăcăminte specializate în producerea uniformelor și a echipamentelor de protecție.

Marina a beneficiat de un grant oferit de Suedia, Marea Britanie și PNUD în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”.



”Principalul factor care a contribuit la înființarea acestei întreprinderi a fost faptul că în satul Ustia, raionul Dubăsari erau foarte multe doamne care cunoșteau meseria de cusătoreasă. De ce să nu le oferim un loc de muncă la ele acasă, să fie aproape de familie, aproape de copii și totodată să aibă un câștig stabil lunar?”, a declarat Marina Tabuncic, antreprenor.



Chiar şi în perioada pandemiei, Marina Tabuncic a reușit să-și mențină afacerea şi chiar să o dezvolte.



”Datorită proiectului pe care l-am implementat am reușit să menținem locurile pe care le-am avut. Adică am menținut 15 locuri de muncă și totodată am mai creat 3 locuri de muncă noi. Astfel, acum avem deja 18 locuri de muncă.”, a declarat Marina Tabuncic, antreprenor.



În plus, Marina și-a deschis și un magazin online pentru a-și vinde produsele.



”Ne-a ajutat foarte mult să creștem vânzările anume în perioada pandemiei deoarece foarte multe persoane au preferat să cumpere online decât să vină fizic în magazin.”, a declarat Marina Tabuncic, antreprenor.



Cu asistența financiară obținută, Marina a achiziţionat câteva mașini moderne de cusut, un surfilator, o imprimantă pentru textile şi a deschis și o linie de confecționare a hainelor din bumbac organic pentru copii. În cadrul proiectului AdTrade, antreprenoarea beneficiază în continuare de mentorat în afaceri și participă la training-uri pentru a-și dezvolta afacerea și a cuceri noi piețe de desfacere.