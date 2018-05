O femeie din Truşeni a băut de 1 mai şi şi-a pierdut copilul în tufiş. Cum a fost găsită

O fetiță de nouă luni a ajuns la Spital după ce mama sa a pierdut-o în tufiş. Incidentul a avut loc de 1 mai, când moldovenii sărbătoresc Ziua Muncii. Potrivit poliţiei, femeia, care locuieşte în comuna Truşeni din municipiul Chişinău şi-a pierdut copilul după ce a consumat alcool în exces. Din fericire, bebeluşul a scăpat nevătămat, iar mama s-a ales cu o amendă.



Femeia povesteşte că pe 1 mai a pus copilul în cărucior şi a mers la cumătrul ei din Truşeni pentru a-i întoarce o mătură. Deoarece era zi de sărbătoare, bărbatul a invitat-o la masă, iar mai târziu a venit şi concubinul femeiei. Spre seară, după ce a consumat alcool, mama cu copilul în cărucior, s-au pornit spre casă. În drum, căruciorul s-a răsturnat, iar mama nu a putut să-l ridice şi s-a culcat lângă copil.



"Ne-am permis şi am servit. - Ce aţi servit? - 50 de grame şi 200 grame de vin . Am făcut o prostie. Cred că nu se va mai întâmpla niciodată. Îmi iubesc foarte mult copilul", a spus mama copilului.



Mama și fiica au fost găsiți în aceeaşi seară, de către un trecător, care a alertat poliția şi ambulanţa.



"Poliţiştii când au ajuns la faţa locului, femeia se afla în stare de ebrietate şi dormea lângă copil. Femeia a fost dusă la expertiză. Rezultatele încă nu au parvenit", a spus Natalia Stati, ofiţer de presă Poliţia Capitalei.



Femeia trăiește în concubinaj cu tatăl fetiței. După ce a aflat despre incident, bărbatul a mers la spital să-şi ia copilul.



"A venit soţul de dimineaţă de la ora cinci şi am plecat la spital, am aflat unde-i fata şi m-am dus şi am luat-o", a mai spus femeia.



Astăzi, familia a fost vizitată de către asistenta socială şi un reprezentant de la Direcţia municipală Protecția Drepturilor Copilului.



"Pereţii nu-s tencuiţi, nu-i finisat, aici ce-i? Aici a fost un local, un garaj ceva? -Da, da", susţine femeia.



Familia locuieşte într-un garaj ai cărui pereţi sunt înveliţi cu pături. În prezent, construcţia este scoase la vânzare de către proprietar, care le-a permis celor doi concubini să aibă grijă de imobil.



"Nu este la evidenţa primăriei Truşeni şi nu se află nici la evidenţa medicului de familie. Nu are condiţii de trai, mai ales pentru un copil nou-născut, încălzirea este slabă, pereţii netencuiţi. Doamna în cauză ne-a comunicat că merge peste o casă la un cumătru Nicolai care-i poate caza", a declarat Galina Madan, asistent social, comuna Truşeni.



Angajatul de la Direcţia municipală Protecția Copilului a avertizat familia că ar putea fi lipsită de drepturi părinteşti.



"Pentru moment ne punem în sarcină să fie astăzi luată la evidenţă de către medicul de sector. Cadrul normativ prevede că în primul rând trebuie de întreprins toate măsurile pentru ca copilul să crească în sânul familiei", a menţionat Ianîs Jitari, reprezentant Direcţia Municipală Protecţia Copilului.



Poliția i-a întocmit un proces contravențional mamei, iar aceasta riscă amendă în valoare de până la 900 lei sau muncă neremunerată în folosul comunității.