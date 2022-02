O femeie din Tohatin şi-a deschis propria afacere cu tăieței tradiționali. Cum îi prepară și cine o ajută

Pasiunea pentru produsele tradiţionale bio şi dorinţa de a rămâne în ţară au determinat-o pe Natalia Muşat din Tohatin să-şi deschidă propria afacere cu tăieței tradiționali. Ea respectă rețeta veche a bunicii, pe care a adaptat-o şi produce acum tăiței colorați cu spanac, sfeclă sau dovleac, toate sută la sută naturale.Natalia o are alături pe mama ei, care a renunţat la serviciu pentru a-şi ajuta fiica."Aici avem doar ou şi făină şi, desigur, multă dragoste. Dacă nu avem dragoste, tăiţeii nu se primesc gustoşi. Linişte trebuie să fie, nu trebuie să fie gălăgie, nu trebuie să fie ceartă. Atunci tăiţeii ies perfect.", a declarat Aliona Vrabie, mama Nataliei.Şi pentru că cererea a crescut rapid, femeile au cumpărat utilajul necesar şi au deschis o secţie de producere chiar în curtea casei din Tohatin. Au investit economiile şi au primit şi un grant de 100 de mii de lei de la ODIMM, prin programul "Pare unu plus unu". Acum toată familia este implicată în afacere. Aliona şi Natalia prepară tăiţeii, iar soţii lor se ocupă de împachetarea şi livrarea produselor."După ce tăiţeii au fost tăiaţi, îi aducem în camera de uscare, unde vor sta 24 de ore pentru a se usca şi a fi consumaţi ulterior. Stau câteva minute sub ventilator doar ca să nu se lipească tăiţeii, după care, sunt uscaţi la temperatura camerei, aşa cum făcea bunica.", a declarat Natalia Mușat, antreprenoare.Femeile lucrează acum la reţete noi şi în curând vor lansa pe piaţă tăiţei cu vin şi tăiţei cu ardei capia."Începând de la zeamă, până la orice fel de paste cu orice tip de cărniţă sau cu legume, sau cu frişcă, smântână, absolut cine şi cum preferă, chiar şi cu brânză de oi sau parmezan, ies nişte tăiţei absolut delicioşi.", a declarat Natalia Mușat, antreprenoare.Natalia vrea să mărească producţia şi să vândă tăiţeii la export. Deocamdată produsele pot fi procurate la târgurile cu produse autohtone şi în unele magazine.