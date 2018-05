O femeie din Tiraspol a găsit pe drum o geantă cu 3.000 DE EURO și 100 DE DOLARI. Ce a făcut cu banii (FOTO)

O femeie din Tiraspol a oferit o lecţie de omenie. A găsit în iarbă o geantă cu 3.000 de euro, 100 de dolari şi mai multe acte. Dar nu a stat mult pe gânduri şi s-a dus direct la poliţie să predea geanta.



"Noi am venit aici cu echipa să facem curăţenie. Când măturam, am văzut o geantă de femeie, care se tăvălea pe iarbă. Am luat-o şi am deschis-o, iar acolo erau bani şi acte", a spus Anna Otcaliuc, locuitoare a oraşului Tiraspol.



Femeia s-a îndreptat imediat spre autorităţi pentru a preda bunul.



"Am primit un apel de la o femeie care ne-a spus că a găsit o geantă de femeie. Noi am luat legătura cu femeia şi i-am întors acesteia banii şi actele", a precizat Roman Bercun, locuitoare a oraşului Tiraspol.



Proprietara genții a povestit că se întorcea dintr-o vacanţă. Abia când a ajuns acasă a observat că a pierdut-o. Ea mai spune că nu mai avea nicio speranţă că o va găsi.



"Am fost foarte demoralizată, am plâns. L-am sunat pe fiul meu şi i-am spus să se roage. Sunt foarte recunoscătoare acestei femei. Mulţumesc mult", a subliniat proprietara genţii.



Femeia spune că ţine neapărat să se întâlnească cu cea care i-a întors geanta, pentru a-i mulţumi personal.