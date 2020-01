O femeie din România a cusut versurile din poemul "Luceafărul" pe o pânză

O femeie din România, mare iubitoare a operei lui Mihai Eminescu, a cusut pe o pânză de şapte metri toate cele 98 de strofe ale poemului "Luceafărul". Pensionara în vârstă de 73 de ani a vrut astfel să-i aducă un omagiu poetului pe care l-a iubit o viaţă întreagă. Pânza a fost expusă în bibliotecă judeţeană din Craiova.



Maria Todor nu are şcoală prea multă, dar spune că a iubit poeziile lui Mihai Eminescu încă de când era mică. A citit versurile poetului şi a încercat să intre in esenţia fiecărui cuvânt.



"La fiecare poezie aproape că plâng pentru că viaţa lui a fost tumultoasă şi în acelaşi timp a dorit mult să facă ceea ce a trebuit pentru ţara lui, pentru oamenii lui, pentru cultura lui, pentru cuvântul lui românesc", a spus locuitoarea judeţului Alba, Maria Teodor.



Cea mai preferată dintre poezii rămâne însă a fi "Luceafărul". Ca să-şi exprime admiraţia pentru această operă, ea a decis să coase strofele pe o pânză pe care o avea acasă. Ca să încapă versurile într-un singur rând, pensionara a calculat fiecare împunsătură de ac.



"Am avut o pânză care este veche, naturală, e originală şi am zis să rămână ceva imprimat, ceva cultură care să rămână la tineret, care să ştie să aprecieze această poezie şi acest poet. Am lucrat timp de trei ani, dar nu vreau să spun că oră de oră. Am lucrat mai mult noaptea", a spus locuitoarea judeţului Alba, Maria Teodor.



Versurile lui Eminescu au rămas în ultimii ani aproape singură mângâiere care i-a rămas Mariei Todor, după ce şi-a pierdut fiica şi soţul. Femeia nu mai are pe nimeni în afară de o nepoată, care a şi participat la prezentarea lucrării bunicii sale.



Opera de artă a Mariei Todor a fost apreciată atât de cei mari, cât şi de cei mici. Un grup de elevi care au venit la bibliotecă au citit în glas versurile.



Maria Todor are şi alte pânze pe care a scris versuri din poeziile lui Eminescu, dar şi "Hora Unirii". Ea este dispusă să le doneze şcolilor şi bibliotecilor din România.

