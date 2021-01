O femeie din Franța încearcă de trei ani să convingă că este vie, după ce a fost declarată moartă

O femeie din Franța încearcă de trei ani să convingă statul că trăiește, după ce a fost declarată moartă. Aceasta este cât se poate de vie și sănătoasă, dar nu mai figurează în niciun document oficial al autorităților franceze. De trei ani, Jeanne Pouchain a murit în ochii autorităţilor. Singura ei dovadă că trăieşte este livretul de familie, unde data morții nu este stipulată."Asta este singura dovadă că sunt în viaţă, livretul de familie care nu are indicat decesul meu."Totul a început în urmă cu 20 de ani. Jeanne Pouchain deţinea o companie de curățenie, dar şi-a pierdut afacerea din cauza concurenţei pe piaţă. Un fost angajat a cerut să-i fie transferat contractul de muncă, dar din motive procedurale hotărârea nu putea fi executată. Ulterior, acesta a decis să-şi atace fosta șefă la Tribunalul Muncii. Femeia urma să-i achite daune în valoare de 14 mii de euro. În 2013, însă, cererea angajatului a fost anulată. Acesta însă nu s-a lăsat învins şi a mers mai departe. În 2017, el a informat Tribunalul Industrial că scrisorile către fosta șefă nu au primit răspuns și că ea a murit. Pouchain a fost ștearsă atunci din registrele autorităţilor, iar toate documentele oficiale i-au fost anulate."Nu am actul de identitate, nu am asigurarea de sănătate şi nu pot avea un permis de conducere. Nu pot nici să-mi găsesc un loc de muncă. Sunt epuizată.""Când aflați de la un executor judecătoresc că sunteți văduv, este totuși un șoc. Viața noastră nu este doar dată peste cap, a explodat. Vorbim doar despre asta, ne gândim doar la asta."În timp ce avocatul căuta soluții pentru a o reînvia în acte, Jeanne Pouchain l-a acuzat pe fostul angajat că i-a inventat moartea în încercarea de a câștiga daune de la moștenitori. Avocatul acestuia spune, însă, că femeia este singura responsabilă pentru toată situația, întrucât ar fi făcut totul ca să scape de plata daunelor.