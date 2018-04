O femeie din Durleşti a ajuns la spital, după ce apartamentul în care locuieşte A LUAT FOC

O femeie a ajuns la spital, după ce apartamentul în care locuieşte a luat foc. Incendiul a avut loc, azi-noaptea, în oraşul Durlești. Proprietara locuinţei a suferit arsuri de gradul 3 la mâini şi la coapse.



Incendiul a izbucnit după ora 23:00, iar fumul s-a extins și în celelalte apartamente. Pentru a stinge flăcările a fost nevoie de intervenția a două autospeciale ale pompierilor.

Vecinii victimei presupun că totul ar fi pornit de la o țigară:

"Vecina...fumează, bea. Am simțit la un moment că parcă e fum în casă. Am ieșit afară și am văzut că ardea."

"Noi ne-am trezit cu casa plină de fum. Ne înădușeam..."

Cauzele exacte ale incendiului urmează să fie stabilite de pompieri.

De la începutul anului, au fost înregistrate 500 de incendii.