O femeie din Cărpineni, SPAIMA localnicilor: Înjură, ameninţă cu cuţitul şi aruncă cu pietre

O femeie din satul Cărpineni, raionul Hânceşti este spaima tuturor oamenilor din localitate. De câţiva ani, aceasta îi terorizează în fiecare zi, îi ameninţă cu cuţitul, aruncă în ei cu pietre şi îi numeşte cu cuvinte necenzurate. Deşi au depus pe numele ei nenumărate plângeri la poliţie, oamenii legii strâng din umeri şi spun că nu-i pot face altceva, decât să-i aplice o amendă contravenţională.

Acest episod poate fi văzut zilnic pe drumurile din satul Cărpineni. Dis-de-dimineaţă, această femeie porneşte prin sat şi terorizează pe toată lumea. Ea merge la piaţă, şcoală, grădiniţă, poştă sau staţiile peco din localitate. Vecinii spun că le este frică pentru viaţa lor şi că au fost ameninţaţi de nenumărate ori cu cuţitul sau toporul.



"Am intrat recent în magazinul din sat şi când ieşeam înapoi m-am întâlnit cu doamna Galina Corsacova. Era cu un cuţit în mână şi o început să mă numească cu cuvinte urâte. Eu i-am spus să termine, dar ea o scos cuţitul din buzunar şi o sărit cu cuţitul la mine."



"Chiar vineri seara o urlat aici la poartă şi i-o numit pe toţi în tot felul. Nu-i prima dată. Sâmbătă din nou, luni dimineaţa iar. Eu vineri m-am întâlnit cu ea, m-o făcut în tot felu, mi-e ruşine să vorbesc. Îmi zice că-s stricată de băutură, că-s (pidarască) SĂ PUNEM BEEEP. "



"Vine la mine şi îmi zice: ai lucrat pe la colhoz, ai fost la lucru peste hotare, n-ai să-mi dai şi mie nişte bani, pidarasule? Eram în autobuz când mi-a zis aşa. Şi eu mă tem să merg pe drum, poate să îmi de un în cap."



"Eu stau în ogradă, ea trece pe drum şi mă face cum îi vine la gură. Şi pe copii, şi pe nepoţii mei, pe toţi. Ne este frică, am fost azi până la magazin şi am venit cu o femeie până acasă, că mă tem singură dacă îmi iese în cale."



Femeia este agresivă şi cu minorii. Copiilor le este frică să meargă singuri la şcoală.



"Când mă vede că vin de la şcoală mă numeşte urât pe drum, intră din urma mea în magazin, oriunde mă prinde. M-a lovit şi cu pumnul."



Oamenii din localitate ne-au mai spus că aceasta este căsătorită şi are doi copii, care locuiesc la Chişinău. Soţul acesteia nu era astăzi acasă. Nici Galina Corsacova nu era acasă în momentul în care echipa noastră a ajuns în sat. Am găsit-o însă pe drumurile din localitate. La vederea camerei de filmat, aceasta a încercat să fugă.



"-Doamnă, staţi!!!

-Opriţi-vă, daţi-mi pace!! "



Ea a înjurat fără nicio jenă şi în faţa camerei.



"Este adevărat că aruncaţi cu pietre? Numiţi urât?

-Nu

- Dar noi am auzit acum cum numeaţi cu cuvinte necenzurate?

-Nu, iaca asta îi o idioată!"



Agresoarea a negat că ar umbla cu obiecte ascuţite la ea.



"E adevărat că umblaţi cu cuţite ?

- Nu

-Dar în geantă ce aveţi?

-Iaca, am o lăcată, s-o pun la beci! Iaca asta mi-o rupt şi geanta! Nu râde, că te împuşc!"



După ce a înjurat în centrul localităţii, aceasta a început să cânte şi să danseze.



"Să trăiască Leuşeniul şi tot neamul meu. "



Poliţistul din localitate spune că pe numele femeii agresive au fost depuse mai multe plângeri şi că a fost amendată contravenţional. Totuşi, acesta nu ne-a putut spune mai exact câte amenzi a primit şi ce vor face mai departe în privinţa acesteia. Tot poliţistul a declarat că femeia nu are probleme psihice, dar ar consuma alcool.



" Nu vă pot spune câte plângeri mai exact au fost, pentru că noi le dăm la arhivă la Hânceşti. Da, a fost trasă la răspundere contravenţională. Dumneaei are un vocabular şi comportament neadecvat. Dumneaei nu se află la evidenţa medicului psihiatru.

-Adică aşa, pur şi simplu, este neadecvată?

-Da", a declarat Alexandru Smirnova, ofiţer de sector în satul Cărpineni, Hânceşti.