O femeie din Capitală ține în apartament 20 de animale. Vecinii, REVOLTAŢI. Unii spun că locuinţele le-au fost invadate de gândaci

O femeie din Capitală și-a transformat apartamentul într-un adevărat azil pentru câini și pisici.

Vecinii acesteia spun că nu pot scăpa de mirosul insuportabil, iar unii s-au mai plâns că locuinţa le-a fost invadată de gândaci:



"Ea în fața ușii ca și cum dezinfectează și mai tare miroase. Ea le prinde de pe la gunoi, nu știu de unde le prinde ea, că nu le mai cumpără, le prinde, uneori le vinde cu cinci lei la Dacia acolo le vinde".



"Anul acesta, mie personal mi-au apărut în casă și gândaci. Iaca așa niște gândaci pe perete în sus. Și întreb sus, întreb nimic, toți spun că nimeni nu au și eu zic cum din tot blocul numai eu am?"



"Eu pun hainele și le usuc în casă ceea ce nu e normal pentru copil mic, dar dacă le scot afară ele miroase a mâțe. Seara ea deschide geamul, e strașnic ce se face, un miros insuportabil. De câte ori am încercat să vorbesc cu ea, nu, nici un rezultat, ea parca nici nu ne aude pe noi, ea din contra le înmulțește. Ea a spus că asta e munca ei. Ea le ține le crește, le hrănește și le vinde".



"Noi putem să ne infectăm că bolile estea vin de la animale. Se duce de la gunoi și strânge mâncare de la animale și aduc în casă și hrănește pisicile. Asta e infecție, s-o scoată de aici, să se ducă pe un câmp să trăiască daca ei îi plac animalele".



"Nici nu poți să deschizi geamul ziua măcar, da noaptea nici nu se discută că ea noaptea mai mult deschide. Fumează, nu are un pic de simț, mirosul ista de fum pentru copii e dăunător. Și acuma ce epidemii mai sunt, e groaznic".



Pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliţă, spune că ştie despre acest caz şi că de mai multe ori a încercat să o convingă pe femeie să renunţe la animale, dar, totul în zadar. Funcţionarul a mers la această adresă repetat, alături de echipa noastră de filmare.



"Ei se folosesc de momentul că au proprietatea lor și ei consideră că în proprietatea lor pot face orice, dar nu e așa. O să facem o comisie, o să venim cu ANSA, cu poliția, cu, nici nu știu, cu pompierii, ei ca de obicei reacționează mai repede la pompieri, salvatori", a declarat pretorul sectorului Botanica.



Potrivit unui regulament al Consiliului Municipal Chișinău, locuitorii Capitalei nu au dreptul să țină în casă mai mult de doi câini și două pisici. Documentul nu stipulează însă foarte clar sancţiunile pentru încălcarea acestei norme.