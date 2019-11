O femeie din Capitală se plânge că nu a primit niciun leu de la CNAS pentru trei concedii medicale. REACŢIA autorităţilor

O femeie din Capitală se plânge că nu a primit niciun leu de la Casa Naţională de Aigurări Sociale pentru cele trei concedii medicale, pe care le-a avut din luna iulie a acestui an. Femeia spune că a urmat toţi paşii pentru ca actele necesare să ajungă la CNAS, dar totul a fi fost în zadar. De cealaltă parte, autorităţile spun că, în mod normal, prelucrarea actelor durează maxim 15 zile lucrătoare, astfel că, cel mai probabil, beneficiarul ar fi greşit procedura.

Femeia, care a rugat să-i păstrăm anonimatul, este lucrător medical. Ea susţine că din luna iunie a avut trei concedii medicale, iar de la policlinica în care se tratează a primit asigurări că toate datele au fost transmise în timp util CNAS-ului.

"Din luna iulie nu am primit bani pentru că am stat pe foaie medicală. Eu m-am aflat pe foaie de boală şi în luna august şi în luna septembrie. De la policlinica la care mă tratez, toate datele au fost transmise la CNAS. La CNAS, însă, aceste date nu au ajuns", a spus femeia.



Responsabilii de la CNAS spun că în mod normal, o cerere este examinată în cel mult 15 zile şi doar dacă informaţiile nu sunt complete, termenul poate fi extins, dar nu poate depăşi o lună.



"Informaţia parvenită la CNAS din certificatul medical se examinează în decurs de 15 zile calendaristice. Iar atunci când această informaţie este incompletă sau incorectă, acest termen se exinde până la apariţia datelor complete, însă nu mai mult de 30 de zile", a declarat Violeta Roşca, consultant principal, CNAS.



La începutul lunii septembrie, Ministerul Sănătăţii se lăuda cu implimentarea unui proiect, care ar urma să faciliteze procesul de recepționare a informaţiilor de către CNAS. Mai exact, este vorba despre procesarea electronică a datelor unui angajat care a stat în concediu de boală, informaţie care urmează să fie transmisă automat de la instituţia medicală către Casa Naţională de Asigurări.



"Începând cu 28 august, datele din certificatele concediului medical sunt înregistrate electronic în mod stabilit prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sunt transmise pentru determinarea şi plata pentru incapacitatea temporară de muncă către CNAS", a precizat Ala Nemerenco, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



Beneficiarii care întâmpină dificultăţi în primirea prestaţiilor financiare şi cei cărora li se încalcă dreptul de a primi la timp aceşti bani, pot acţiona statul în judecată, spun avocaţii.



"Au posibilitatea de a ataca statul în judecată în mod special şi Casa Naţională de Asigurări Sociale care este debitorul platii. Fiecare persană păgubşă să depună câte o scrisoare înscris la CNAS să le ofere un termen rezonabil de 7-10 zile să le indice în această scrisoare rechizitele contului bancar. În cazul când CNAS nu achită din diverse motive sumele cuvenite persoana cuvenită are dreptul de a solicita un avocat pentru a iniţia un proces în instanţă", a menţionat Vitalie Postolache, avocat.



Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numai în luna octombrie a acestui an, instituţia a oferit indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă în valoare de peste 20 de milioane de lei.