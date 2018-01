O femeie din Capitală, BĂTUTĂ CU BESTIALITATE de propriul frate. MOTIVUL E ABSURD

Embed:

O femeie de 53 de ani a fost bătută crunt chiar de fratele ei. Totul s-a întâmplat în sectorul Ciocana din Capitală, după ce cei doi au consumat alcool. Bărbatul s-a enervat când sora sa l-a mustrat pentru că făcea ochi dulci prietenei sale. În cele din urmă, victima s-a ales cu nasul rupt.



"M-a luat la bătaie cu picioarele și cu pumnii și mai nu m-a sufocat. Noroc de un copilaș de nouă ani, care mi-a deschis ușa și am fugit. Am fost la salvare și mi-au făcut cusături la nas", a spus victima.



După ce și-a descărcat mânia pe sora sa, bărbatul a plecat acasă, iar pentru că nu avea cheie, a spart lacătul.



"A venit, a tăiat, a intrat în casă, a stricat. Noi când ne-am dus la salvare am încuiat ușa. Când am venit, ușa era descuiată, lacătul deteriorat. A intrat și dormea jos", a menţionat femeia.



Suspectul spune că nu ține minte nimic din cele întâmplate: "Nu țin minte nimic. Iată am fost cu sora mea la femeia care lucrează cu ea, dar nu țin minte".



Bărbatul a fost transportat la poliţie şi riscă o amendă.