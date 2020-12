O femeie din Anenii Noi, care risca să rămână pe drumuri cu cei patru copii, ajutată de oameni cu inimă mare

Un om cu inimă mare le-a donat o casă în satul Hogineşti din raionul Călăraşi, iar de câteva zile, familia s-a mutat acolo."Noi nici nu am visat la aşa ceva. Vă spun sincer. Cazul nostru l-aţi arătat dumneavoastră la televiziune, după asta m-a sunat cineva şi mi-a zis că a văzut că avem nevoie de căsuţă şi ne-au propus această locuinţă.", a spus mama a patru fete, Olga Răilean."Mulţumesc frumos pentru că avem casă, avem brăduţ. Mulţumim pentru tot ceea ce avem acum şi care nu le-am mai avut niciodată. Asta a fost tot ce am vrut noi, din suflet!", a spus eleva, Andreea Răilean."Eu doar o să îi scriu scrisoare lui Moş Crăciun pentru a-i mulţumi că ne-a oferit o casă!".Împreună am ajutat o familie şi am făcut ca istoria să aibă un final fericit. Dacă cunoaşteţi şi alte drame, care merită să fie mediatizate, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa redacţiei noastre!