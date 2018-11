O femeie de 69 de ani, diagnosticată cu o infecţie gravă, salvată din ghearele morții de medicii din Moldova

FOTO: click.ro

Au luptat pentru viaţa unei paciente timp de 50 de zile, iar efortul s-a încununat cu succes. O femeie de 69 de ani, diagnosticată cu o infecţie gravă a sângelui, dar şi a organelor vitale, a fost salvată de medici. Intervenţia a avut loc la Institutul de Medicină Urgentă din Chişinău şi a fost efectuată de o echipă de specialişiti, condusă de profesorul, Grigore Verega.



"Nimeni nu îmi dădea nici o şansă. Chiar refuzau să mă îndrepte la Chişinău din cauza că spuneau că înapoi mă vor aduce în sicriu", a declara Lidia Vacarciuc, pacientă.



Lidia Vacarciuc spune că a făcut o infecţie în sânge, după ce a suportat mai multe intervenţii chirurgicale la coloana vertebrală.



"S-a agravat un an în urmă şi un an eu am luptat cu acest stafilococ care la urmă mi-a intoxicat toate organele. De la coloana vertebrală îşi făcea drum şi apărea tot timpul când într-o parte a organismului, când pe coapsă. Cu toate că chirurgul mi le tăia, ele peste două luni apăreau din nou, până nu m-au intoxicat complet", a spus Lidia Vacarciuc, pacientă.



Cu două luni în urmă, starea de sănătate a femeii s-a agravat şi mai mult, iar pacienta a ajuns în stare gravă, la Institutul de Medicină Urgentă.



"Eram de nerecunoscut, mâinile, picioarele, eram într-o stare de edem, ochii nu deschideam, în aceste trei săptămâni de reanimare am fost extragerea", a zis Lidia Vacarciuc, pacientă.



O echipă de medici, în frunte cu profesorul Grigore Verega a fost antrenată în elaborarea unui tratament adecvat pentru pacientă.



"Pacienta a fost internată în secţia de reanimare unde am conlucrat în echipă şi în coordonare cu alte echipe cu specialităţi colaterale pentru a o salva. Am antrenat echipa de la centrul Republican de transfuzie de plasmafereză, a declarat Grigore Verega", doctor habilitat în ştiinţe medicale.



După mai multe proceduri de transfuzii a sângelui şi două intervenţii chirurgicale complicate, minunea s-a produs.



"A trata un pacient care a ajuns într-o stare disperată, într-o stare în care speranţele de viaţă o părăsise este un lucru foarte greu de efectuat cu un rezultat bun şi necesită o conlucrare în echipe", a declarat doctor habilitat în ştiinţe medicale.



Potrivit profesorului, Grigore Verega, anual, în jur de 200 de pacienţi se adresează cu astfel de complicaţii. Pentru majoritatea dintre ei, însă tratamentul nu mai este eficient.