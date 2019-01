O femeie de 34 de ani a murit în urma complicaţiilor cauzate de gripa sezonieră, potrivit conducerii Spitalului Republican. Femeia, originară din raionul Anenii Noi, fusese internată în stare gravă la Centrul Mamei şi Copilului, unde a născut prin cezariană pe 17 ianuarie.

Imediat după intervenţie, starea mamei s-a înrăutăţit şi mai mult, astfel că a fost transferată la Spitalul Republican.



"A doua zi, pe 19, pacienta practic a început să dea tensiune joasă, adică era pe cale de deces şi am zis că ea cu siguranţă moare. S-a luat decizia ca să unim bolnava la plămâni artificili, dar am unit-o şi nu a reacţionat, au progresat şi progresat fulminant insuficienţa cardiacă şi pulmonară şi în 15 - 20 de minute, bolnava a dat stop cardiac şi a decedat", a spus directorul Spitalului Clinic Republican "Timofei Moşneaga", Anatol Ciubotaru.



Este primul deces provocat de gripă de la începutul acestui an şi al treilea de la debutul sezonului. Nou-născutul a rămas internat la Institutul Mamei şi Copilului iar starea lui este satisfăcătoare.