O femeie cu opt copii are un singuri vis: să-i crească sănătoşi pe toţi

Are un singur vis: să-i crească mari şi sănătoşi pe opt copii pe care îi are. Iustina Munteanu din satul Temeleuți, raionul Florești, e văduvă de șapte ani, iar de atunci grijile și nevoile nu mai dispar din casa ei. Brutăria la care lucra a fost închisă, așa că trăieşte doar din ajutorul social. Cu lacrimi în ochi, copiii spun că vor sa crească mari ca să-și poată întreține mama.”- Vin de la școală și o întreb pe mama dacă trebuie s-o ajut cu ceva, mă duc la păsări, aduc lemne, aprind focul, aduc apă.– Ce ai vrea tu cel mai mult?– Să devin agricultor ca să conduc mașini mari.– O s-o ajuți pe mama când o să crești mai mare?– Da.– Cu ce o s-o ajuți?– Cu tot ce o să aibă nevoie.””- Aduc apă, aduc lemne, mătur prin ogradă, mă mai duc în pădure cu badea și îl ajut să aducă lemne.– E greu?– Nu.”Iustina Munteanu îşi stăpâneşte cu greu lacrimile atunci când vorbeşte despre cei mici:”Ei îmi dau putere. Eu pentru ei mă trezesc, mă gândesc la ei toată ziua, să-i trimit la școală, să fac focul când trebuie să vină, trebuie să fac mâncare ca să-i hrănesc, să-i spăl, să-i ajut la teme. E cred că dacă nu erau ei, după ce a murit soțul, pierdeam demult dorința de viață.”Femeia ne-a spus că o doare sufletul de fiecare dată când copiii îi cer ceva, însă ea nu le poate oferi:”Ca orice copil unul vrea una, altul vrea alta, celalalt altceva. Eu le spun că azi luăm asta, mâine altceva pentru că mama nu are bani să vă ia la toți odată ce doriți. Le cumpăr la toți pe rând. Ce părinte pentru copil nu vrea să aibă ce să-i dea? Ei acum au nevoie de părinți cât sunt mici.”Iustina Munteanu speră să treacă cu bine peste această iarnă, deşi îşi face griji pentru că nu are suficiente lemne de foc:”La moment aș avea nevoie de lemne pentru că, cum se spune: iarna încă n-a mâncat-o lupul. Asta ca să nu mai trebuiască să mergem în pădure pentru că mi-i frică și nici pe ei nu vreau să-i chinui. Asta aș avea nevoie în primul rând, de lemne.”Cei care vor să împartă din puținul pe care îl au cu familia Munteanu, pot lua legătura cu mama celor 8 copii la numărul de telefon