O femeie, arestată după ce și-a lăsat bebelușul nou-născut într-un dulap de bagaje dintr-o gară

Poliția din Japonia a arestat o femeie de 49 de ani după ce aceasta a mărturisit că acum câțiva ani și-a lăsat copilul abia născut într-un dulap de bagaje.

Emiri Suzaki s-a predat autorităților, mărturisindu-și fapta comisă acum "patru sau cinci ani". Trupul descompus al bebelușului a fost găsit înfășurat într-o pungă de plastic, într-un dulap din gara Uguisudani din Tokyo, potrivit bbc.com, citează libertatea.ro.

Pe lângă crima comisă, un gest făcut de femeie este de-a dreptul șocant. Ea a continuat să plătească dulapul închiriat timp de mai mulți ani. "M-am panicat pentru că am născut copilul mort, am păstrat trupul pentru că nu am putut să îl îngrop", a spus Suzaki ofițerilor atunci când s-a predat.

Dacă femeia nu ar fi plătit dulapul, compania care îl deține ar fi putut să îl deschidă și să îl golească. Se pare că gestul de a se preda a venit după ce Suzaki s-a certat cu un bărbat și a plecat de acasă în grabă, uitând să-și ia cheia de la dulap. Ei i-a fost frică de posibilitatea ca trupul să fie descoperit.

Ea a fost arestată, iar poliția urmează să stabilească dacă bebelușul era sau nu în viață când a fost pus în dulapul de metal.