O femeie acuză organele de drept din Edineţ că ar fi investigat cu încălcări omorul fiului său, înjunghiat de 17 ori

Tragedia s-a produs în luna august 2019, iar, după şase luni,. Mama bărbatului mort a angajat un avocat, iar reprezentanţii instituţiilor vizate nu au dorit să comenteze acest caz.Într-o conferinţă de presă,Ea a fost anunţată că fiul ei a decedat, după ce a fost înjunghiat de 17 ori, în casa presupusului agresor. Avocaţii bănuitului au declarat că acesta se afla în legitimă apărare, după ce victima l-ar fi agresat, fapt negat de femeie."În spatele lui erau, de fapt, 17 răni de cuţit. Am fost la morgă şi am văzut toate aceste lucruri. În expertiza eliberată de medicul legist nu este indicat că fiul meu mai avea două tăieturi mari şi grave sub ambele mîini. La fel, în investigaţiile poliţiei nu este indicat că, de fapt, fiul meu după înjunghiere a fost găsit de felcer cu picioarele puse pe un dulap", a menţionat mama victimei."La dosar sunt anexate materiale care sugerează consumul drogurilor,nemijlocit, până la întâmplarea tragediei, dar nu există o expertiză medico-legală care ar confirma consumul drogurilor. La ora 00:40 a sosit ambulanța. Poliția a venit mult mai târziu. Până atunci, medicii nu au reacţionat corect şi imediat, deși victima avea răni deschise și sângera", a precizat Victor Panţîru, avocat.Am solicitat o reacţie şi de la ofiţerul de presă al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Vladislava Ceban. Aceasta ne-a spus să transmitem o solicitare în scris, iar, ulterior, el va reveni cu un răspuns.