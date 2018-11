O femeie a scris pe un forum că nu se consideră frumoasă. RĂSPUNSUL IMPRESIONANT al unui bărbat

O discuție pe un forum a fost captată de răspunsul unui bărbat, care a reușit să le alunge multor femei care se considerau "urâte" gândurile negre cu care se hrăneau.

O femeie a lansat o temă de discuție care le macină pe multe reprezentante ale sexului slab. "Doamnelor, cum vă descurcați cu ideea că nu sunteți frumoase?

"Nu sunt drăguță și niciodată nu voi fi. Pot să mă machiez, pot să-mi aranjez părul, pot să port o rochie frumoasă și tocuri înalte, fiindcă niciodată nu voi fi o fată frumoasă. Știu că n-ar trebui să mă afecteze, dar mă deranjează. Vreau să fiu frumoasă și sunt atât de geloasă că alte fete s-au născut frumoase. Cum vă împăcați cu gândul că nu sunteți atractive pentru majoritatea bărbaților? Cum accepți felul în care arăți și înveți să te respecți pe sine? Mereu m-am urât pentru felul în care arăt și știu că e greșit, fiindcă sunt o persoană bună, așa că de ce contează atât de mult? Învinovățesc pe oricine și orice pentru felul în care arăt: nu mă place fiindcă sunt urâtă, n-am fost invitată acolo fiindcă sunt urâtă, persoana aceea care a trecut pe lângă mine a chicotit pentru că sunt urâtă etc, etc", a scris o femeie.

Rândurile ei au dat naștere la reacții dintre cele mai diverse, a dezvăluit thesun.co.uk, citează libertatea.ro.

Mesajul a stârnit multe reacții, multe comentarii. Un mesaj de la un bărbat le-a oferit o cu totul altă perspectivă. Cuvintele lui s-au viralizat rapid.

"Nu vreau să dau o explicație arogantă, masculină, sau să pară că desconsider ceea ce simțiți: vreau să vă ofer o perspectivă care s-ar putea să ajute. Credeți-mă: știu ce înseamnă să nu vă placă propriul corp. Am fost ciuruit în Irak și am câteva cicatrici urâte. Și m-am luptat să accept că nu voi mai fi din punct de vedere fizic ca înainte. E al dracului de urât câteodată. Oricum… aș vrea să vă pot ajuta să intrați în mintea unui bărbat care se îndrăgostește de o femeie. E un proces atât de ciudat. Mi-e teamă că ar trebui să experimentați ca să înțelegeți. Dar e la fel de adevărat cum sunt moartea și taxele. Câteodată, un bărbat întâlnește o tipă și nu simte nimic. Poate că este o colegă de muncă, o colegă de clasă sau prietena unui amic de-al său. Ea este categorisită în mintea lui «O femeie, o cunoștință, sentimentele sunt perfect neutre pentru ea». Dar, apoi o cunoaște mai bine… Dacă personalitățile lor se împletesc, ceva fascinant se întâmplă în mintea bărbatului.

Începe să remarce diverse despre ea, aspecte plăcute. Începe cu nimicuri. Dar, într-o zi realizează că îi place să se uite la liniile nasului ei sau la locul unde lobul urechii întâlnește fața ei. Nu e ceva pe care el poate pune mâna, sau ceva ce poate descrie. Dar, doar uitându-se la acea parte a ei îl face să se simtă bine. Începe să-și dorească asta din ce în ce mai mult. Apoi, își dă seama de o reacție a ei – poate fi felul în care râde sau grimasa pe care o face când e îngrijorată – și începe să simtă cum îi palpită pieptul. Rămân prieteni o vreme, se cunosc mai bine. Apoi, într-o zi, ea îl îmbrățișează la despărțire… și el nu-și mai poate muta gândul în altă parte. Îi vine mereu și mereu în minte acest «film». Felul cum i-a simțit sânii prin tricou, mâinile ei înconjurându-i corpul, miroul ei… El are mereu în mintea lui aceste frânturi cu ea prostindu-se când el conduce sau dezvăluindu-și visele de zi cu zi. Puțin după aceea, bărbatul realizează că ori de câte ori se uită la acea femeie, se simte bine. Îi plac liniile ei, curbele ei, sunetele ei și mirosul ei. E ca și cum s-ar fi transformat dintr-o poză alb negru într-un film 3D color – un film perfect, care-l face să se simtă bine. Începe să se întrebe ce trebuie să facă s-o țină aproape, s-o facă fericită. Realizează că-i place să se uite la ea mai mult decât la orice altă ființă de pe fața pământului. Pentru el, ea este perfectă și frumoasă. Un bărbat îndrăgostit de o femeie nu o privește obiectiv. E un filtru acolo sau un fel de iluzie. El nu vede pe cine vedeți voi în oglindă. El vede o femeie frumoasă, perfectă, sublimă, iar acesta este unul dintre cele mai puternice lucruri din lumea asta.

Uitați-vă la un cuplu de bătrâni fericiți, căsătoriți de zeci de ani. Urmăriți cu atenție ochii bărbatului! Sigur, poate aprecia o femeie tânără în pantaloni de yoga sau altfel…, dar uitați-vă la ochii lui când se uită la soția lui. Dacă vă uitați cu atenție, veți putea vedea strălucirea când privirea lui ajunge la ea. În acel moment, el nu vede acea imagine pe care o văd eu sau tu. El vede ceva minunat. La dracu. Dacă n-aș fi simțit așa, n-aș fi crezut. Dar e adevărat", a scris bărbatul.

Mulți alți bărbați i-au apreciat rândurile. Iar femeile au fost copleșite de cuvintele acestuia.

"Aceste rânduri descriu perfect ceea ce simt pentru soția mea. Pentru mine, ea este perfecțiunea", a scris un alt bărbat.