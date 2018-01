O femeie a scris pe Facebook că vrea să fie împuşcată de un lunetist. ESTE HALUCINANT CE A URMAT

O femeie care a glumit pe pagina sa de Facebook că și-ar dori să fie împușcată de un lunetist a fost împușcată câteva zile mai târziu, într-un mod absolut incredibil, scrie realitatea.net.

Cinci persoane au fost ucise într-o spălătorie auto de un lunetist care a părut că trage la întâmplare, dar care avea o țintă precisă: fosta iubită!

Chelsie Cline a fost una dintre persoanele care și-au pierdut viața în ceea ce părea un atac terorist în orașul american Melcroft, PA. Atacatorul, Tim Smith, de 28 de ani, era de fapt fostul iubit gelos al lui Chelsie.

Cu doar trei zile mai devreme, femeia a scris pe pagina sa de Facebook: "După această săptămână, chiar am nevoie să fiu să fiu scoasă în oraș sau împușcată de un lunetist (need to get taken out...on a date or by a sniper)", potrivit Metro.

Postarea i-a dat idei prietenului dement. Smith a postat un comentariu la mesajul fostei iubite: "Aș putea eu să le fac pe amândouă."

Patru zile mai târziu, individul din poza de mai jos a mitraliat-o pe Chelsie, pe fratele ei vitreg Seth Cline, de 21 de ani, și alți doi prieteni de 27 de ani.