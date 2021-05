O femeie a organizat o înmormântare falsă pentru fostul ei iubit, pentru ca amanta să creadă că acesta a murit

O femeie din Noua Zeelandă care a descoperit că iubitul ei a înșelat-o s-a răzbunat într-un mod diabolic. Aceasta a organizat o înmormântare falsă pentru fostul ei iubit, pentru ca amanta să creadă că acesta a murit.

Femeia a povestit că, după ce a rămas însărcinată, a descoperit că iubitul ei în toată această perioadă a înşelat-o. La scurt timp bărbatul a ajuns însă la închisoare, iar amanta iubitului său tot încerca să-i trimită mesaje şi să afle unde este. În loc să îi spună adevărul, femeia i-a trimis un mesaj şi i-a spus că este mort. Aceasta însă nu s-a oprit aici. Ea a ţinut o înmormântare falsă pentru el şi chiar i-a trimis poze amantei din timpul ceremoniei.

"Am organizat o înmormântare falsă în cele mai mici detalii şi i-am trimis poze. Au trecut trei ani şi încă are impresia că este mort. Postează mici omagii în fiecare an pe pagina sa de Facebook, spune că este iubirea vieţii ei şi că îi pare rău că nu l-a putut salva", a povestit femeia.