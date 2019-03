O femeie a fost atacată de un jaguar, după ce a sărit bariera de la zoo pentru un selfie (IMAGINI ŞOCANTE)

O femeie din Arizona, SUA, a fost atacată și rănită de un jaguar, după ce a trecut de bariera de la o grădină zoologică pentru a-și face un selfie cu animalele, relatează CNN, citează digi24.ro.

Femeia a fost atacată la grădina zoologică Wildlife World, din Parcul Litchfield. Martorii povestesc că tânăra în vârstă de aproximativ 30 de ani a ignorat avertismentele și a sărit peste barieră și s-a apropiat de gardul cuștii, pentru o fotografie. În acel moment, o femelă jaguar a atacat-o.

"Vizitatoarea are răni care nu îi pun viața în pericol și a fost mușcată de mână de unul dintre jaguari. La cererea familiei, au fost chemați paramedicii. Animalul nu s-a aflat în niciun moment în afara spațiului în care era închis...vă rugăm să înțelegeți că există niște motive pentru care punem aceste bariere", au transmis reprezentanții grădinii zoologice.

Un martor spune că femeia s-a apropiat prea mult de gard. "Am fugit acolo și am văzut o fată lipită de gard, cu mâna prinsă în ghearele jaguarului. Se vedea clar că animalul își înfipsese ghearele în carne. Mama a aruncat o sticlă de apă în cușcă și i-a distras atenția jaguarului, care a lăsat-o în pace apoi pe femeie. Am reușit să o tragem înapoi și s-a prăbușit la pământ", a povestit Adam Wilkerson.

Reprezentanții grădinii zoologice au declarat că jaguarul nu va păți nimic din cauza acestui incident: "Vă promitem că nimic nu i se va întâmpla. Este un animal sălbatic, erau puse bariere pentru siguranța vizitatorilor. Nu este vina animalului dacă cineva trece de aceste bariere".