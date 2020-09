O femeie a făcut o descoperire înfiorătoare în timp ce-și plimba câinele, în apropierea casei

O femeie din Anglia care a ieșit la plimbare într-un sat din ținutul Northumberland, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a trezit brusc în mijlocul unui peisaj pe care ea l-a comparat cu scena unui film de groază.

Debs Lucas-Byrne și-a scos câinele la plimbare pe câmpuri și, la un moment dat, a ajuns într-o zonă în care o suprafață vastă de teren era complet acoperită de o pânză densă și uriașă e păianjen.

Femeia de 53 de ani a observat că pe toată aria acoperită fusese anterior pus gunoi de grajd, potrivit Profimedia.

„M-am dus la o plimbare cu prietenul meu (câinele de companie - n.n.) pe traseul nostru obișnuit, care ne duce prin câmpul unui fermier când am văzut ceea ce părea să fie o plasă pusă peste gunoiul de grajd. Chiar m-am întrebat foarte amuzată de ce ar face asta. Râdeam de toată povestea asta, dar când m-am apropiat am văzut că era de fapt o pânză de păianjen. La început m-am gândit că sunt molii, dar de aproape am văzut mii de păianjeni negri, mici. M-a speriat pentru că erau literalmente peste tot”, a spus femeia.

Deocamdată nu a fost găsită nicio explicație pentru fenomenul bizar.