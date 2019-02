O femeie a făcut 17 AVORTURI în ŞASE ANI! Ce spun medicii

O femeie, în vârstă de 27 de ani, care a făcut 17 avorturi în șase ani nu va mai putea avea niciodată copii în viitor, după ce medicii spun că uterul ei a ajuns să fie "subţire ca hârtia".



Tânăra din China are pântecul atât de grav afectat, după toate procedurile de întrerupere de sarcină pe care le-a suferit, încât uterul ei are grosimea unei bucăți de hârtie, a explicat un doctor de la Maternitatea Shiyan. Pacienta, cunoscută sub pseudonimul Xiao Ju, este împreună cu iubitul ei de șase ani și cuplul nu folosește metode contraceptive.

Ea le-a spus medicilor că nu este pregătită să se căsătorească și nu are posibilitățile financiare de a crește singură un copil.



Potrivit legislației chineze, orice copii născuți în afara căsătoriei nu primesc acte de identitate și nu sunt recunoscuți de stat. Astfel că ei nu au acces la educație și ajutoare sociale, scrie Daily Mail. Dr. Zhao Qin, șeful ginecologiei la Maternitatea Shiyan a declarat că i-a cerut femeii să păstreze ultimul copil pe care îl avea, deoarece este ultima ei șansă să mai devină mamă.

Cu toate acestea, femeia de 27 de ani a insistat asupra acestei proceduri, iar Zhao și colegii săi nu au avut de ales decât să-i facă al 17-lea avort.