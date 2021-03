O femeie a câştigat un automobil, iar un bărbat s-a îmbogăţit cu 200 de mii de lei și o excursie la Sankt Petersburg, în cadrul show-ului Loteria Naţională

Un automobil, 200 de mii de lei și o excursie pentru două persoane la Sankt Petersburg - în total două milioane de lei a fost valoarea totală a premiilor oferite în cadrul show-ului Loteriei Naţionale.



Rodezia Solomon din Chișinău a fost câștigătoarea jocului ”La un pas de noroc”. Femeia a primit cheile unui automobil nou-nouţ. Fiul ei, Ion, nu și-a putut stăpâni emoțiile de fericire.



"Emoţiile sunt foarte mari, stai acolo, tremuri şi te gândeşti cum va fi. Şi când colo am ieşit eu prima, am câştigat, feciorul meu striga şi sărea în sus de bucurie. Nu o să mă opresc aici, o să joc mai departe.", a spus câştigătoarea, Rodezia Solomon.



Câștigul din ”Seifuri” i-a adus lui Dumitru Jardan din Cojușna, Strășeni suma de 170 de mii de lei. Iar Dumitru Voloșenco a plecat acasă cu zece mii de lei.



"Emoţiile sunt mari şi simt că în viaţă am şi eu măcar un pic de noroc. Aşa bani din pensie niciodată nu o să-i acumulezi, dar cu ajutorul Loteriei Naţionale s-a putut de câştigat.", a spus câştigătorul, Dumitru Jardan.

Iar un profesor din Capitală a devenit finalist al ”Megajackpotului”. Cezar Mînăscurtă a câștigat în doar câteva minute 200 de mii de lei și o excursie pentru două persoane la Sankt Petersburg.



"Zâmbetul de pe faţă vorbeşte despre faptul că am emoţii foarte mari. Pentru a câştiga este necesar de a procura, cum s-ar spune, măcar un singur bilet, doar din acel moment ai şansa de a fi în locul meu şi de a fi un câştigător al acestei Loterii.", a spus câştigătorul, Cezar Mânăscurtă.



Ceilalți participanți ai jocului televizat au primit premiile garantate – câte 10 mii de lei, câte un bilet de loterie și vouchere de 1000 de lei fiecare pentru pariuri sportive și bilete electronice de loterie pe site-ul 7777.md. La fiecare ediție, prezentatorii emisiunii sunt gata să împartă peste cinci milioane de lei.



Biletele cu câștigul ”Participare la tragere la sorți pentru Jocuri TV” pot deveni invitația în studioul Loteriei Naționale. Înregistrați biletele cu acest câștig pe 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777.



Urmăriți show-ul TV ”Loteria Națională” în fiecare sâmbătă la Publika TV de la ora 20.00.