O femeie a aflat că piatra pe care a vrut să o arunce la gunoi este, de fapt, un diamant de 2,4 mil. de euro

O pensionară a fost șocată să afle că o piatră pe care a vrut să o arunge la gunoi este, de fapt, un diamant în valoare de 2,4 milioane de euro. Femeia din Marea Britanie s-a răzgândit în ultima clipă și a dus piatra la un evaluator de la o casă de licitații. A aflat ulterior că era pe punctul de a arunca la gunoi un diamant de 34 de carate, potrivit BBC.

Pensionara de peste 70 de ani își făcuse curățenie generală în casa ei din Northumberland când a găsit piatra, dar era convinsă că este vorba de o replică din sticlă. Dar pentru că avea și alte obiecte despre care nu știa nimic, a dus-o, totuși, la evaluat.

Licitatorul Mark Lane a spus că femeia a avut un „șoc uriaș” când a aflat valoarea obiectului pe care intenționa să-l arunce. Bijuteria, mare cât o monedă, va fi scoasă la licitație luna viitoare.

Mark Lane a declarat: „Doamna a venit cu o geantă de bijuterii, dar doar pentru că noi îi eram în drum, întrucât avea o altă întâlnire în oraș. A scos o cutie în care era verigheta ei și o serie de bijuterii de valoare mică. Am văzut piatra destul de mare, mai mare decât o monedă de o liră și am crezut inițial că este zirconiu. A stat pe biroul meu timp de două sau trei zile până când am folosit un aparat de testare a diamantelor. Apoi am trimis-o partenerilor noștri din Londra, înainte de a fi certificată de experți din Anvers, Belgia, care au confirmat că este un diamant de 34 de carate”.

Lane a spus că proprietara pietrei, care dorește să rămână anonimă, nu își amintește de unde și când a cumpărat-o. A mers frecvent la târguri de vechituri și a cumpătrat piatra într-o astfel de împrejurare, dar niciodată nu a crezut că este un diamant adevărat.