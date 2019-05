O farfurie din plastic folosită de liderul trupei Nirvana, vândută la licitaţie cu 22.400 de dolari (FOTO)

O farfurie din hârtie care i-a aparţinut solistului trupei americane Nirvana, Kurt Cobain, a fost vândută la licitaţie cu peste 22 de mii de dolari.

Pe farfurie este scrisă lista pieselor pe care formaţia le-a cântat la concertul susţinut în Washington în 23 aprilie 1990. Obiectul a fost păstrat de un membru al trupei THUD.

Kurt Cobain s-a sinucis în 1994, în vila lui din Seattle. Interpretul avea 27 de ani. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile. Formaţia Nirvana a fost fondată în 1987 în statul american Washington.

Trupa a devenit cunoscută în 1991, datorită piesei "Smells Like Teen Spirit". În scurt timp de la lansare, cântecul a început să fie fredonat de tineri din toată lumea.

Albumul în care a apărut piesa fost vândut în 30 de milioane de exemplare.

SOLD for 22,400! A used paper plate with a #Nirvana set list handwritten by #KurtCobain at the 9:30 nightclub in Washington, D.C., on April 23, 1990.



SOLD TODAY in our “Music Icons” #memorabilia #auction @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/TiME89MqlX! #1990s #90s pic.twitter.com/MzumBjq15G