O familie şi-a deschis un restaurant cu sprijinul Incubatorului local de Afaceri din Cahul

Un cuplu din Cahul a deschis un mic restaurant în oraș, cu sprijinul Incubatorului local de Afaceri. Soții Advahov au conceput un meniu cu mâncăruri delicioase din bucătăria națională. Deşi afacerea nu le aduce venituri foarte mari, le asigură tot ce au nevoie pentru a-şi creşte copiii.



Localul, deschis anul trecut, este întotdeauna aglomerat. Oamenii din oraş, dar și turiştii străini, vin pentru bucatele delicioase şi prețurile rezonabile.



Soții Advahov, care au fost pe vremuri chelneri, au închiriat sala de la Incubatorul de Afaceri, şi achită doar o mică parte din chirie. Businessul lor este una dintre cele 13 companii startup deschise cu sprijinul Incubatorului de Afaceri Cahul: "Noi venim nu doar cu sprijin, nu doar cu spaţii de închiriat la preţ redus, de exemplu, 30 la sută din preţul mediu solicitat în oraşul Cahul, dar si cu sprijin prin seminare informative, seminare de dezvoltarea personalului." spune Artur Nebunu, business-managerul Incubatorului de Afaceri Cahul.



Restaurantul are opt angajaţi, care se ocupă de un meniu extrem de variat: "Evident, de bază e bucătăria tradiţională, care este foarte populară - zeamă, tocană cu mămăliguţă şi altele, ele practic nu lipsesc de la nicio masă. Dar avem şi specialitatea casei, feluri de mâncare împrumutate din bucătăria europeană și turcească." a spus Vasili Advahov, proprietarul restaurantului.



Restaurantul are mulţi clienţi fideli, care vin aici regulat pentru produsele de calitate: "Cel mai tare ne plac clătitele. De fapt, pentru ele şi venim, chiar acum am făcut comanda. Ne mai place latte şi multe altele" zice Ludmila, o clientă fidelă a restaurantului.