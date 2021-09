O familie şi-a deschis o agropensiune la Naslavcea, cu ajutorul unui grant

O familie de fermieri din raionul Ocniţa, care acum cinci ani şi-a construit o păstrăvărie în satul Naslavcea, a deschis o agropensiune. Proprietarii speră că aceasta va deveni o atracţie turistică pentru nordul ţării. Agropensiunea este amenajată în stil tradițional, iar în meniul propus clienţilor este inclus şi păstrăvul crescut pe loc.



Iniţial, proprietarii ţineau peştele în fântâni şi îl vindeau în pieţele din Chişinău.



"Am decis să construim nişte acumulatoare de apă, nişte baraje. Am adus nişte peştişori din Ucraina. Peste iarnă, am înţeles că e posibil ca peştii să rămână vii, să se dezvolte, chiar au crescut puţin", spune Dumitru Bîrlădeanu.



În scurt timp, afacerea a început să le meargă strună, iar banii câştigaţi i-au investit în construcţia a 7 bazine, în care sunt în jur de 5 tone de peşte, deşi capacitatea acestora este de 12 tone.



Peştele de munte este ingredientul de bază pentru majoritatea bucatelor din meniul propus oaspeţilor agropensiunii. De prepararea deliciilor culinare, inclusiv de deservirea clienţilor, este responsabilă soţia lui Dumitru.



"Noi coacem păstrăv la grătar, în cuptor cu legume şi condimente. Noi afumăm păstrăvul, afumare pe rece. Pregătim tot felul de salate, paste", spune Maria Ceban.



În cele 7 odăi ale agropensiunii pot fi cazate concomitent 22 de persoane.



"Mama ne-a ajutat să le amenajăm. Toate ţesăturile şi tablourile ni le-a dăruit străbunica. Odăile au fost amenajate cu suflet, iar celor care se cazează le place foarte mult", a declarat soţia proprietarului.



În curtea agropensiunii a fost amenajată o piscină pentru oaspeţi, precum şi multe foişoare. Proprietarul spune că a investit aproape toţi banii pe care i-a câştigat din agricultură, dar a beneficiat şi de câteva granturi.



"Avem un grant câştigat pentru amenajarea zonei de camping. Ne-au ajutat foarte mult pentru achiziţionarea echipamentului la bucătărie. Şi dacă puteţi observa, avem şi panouri solare care ne permit în totalmente să asigurăm cu electricitate ecologică creşterea peştilor", a declarat Dumitru Bîrlădeanu.



Pensiunea de la Naslavcea şi-a început activitatea în iulie, iar de atunci este vizitată săptămânal de aproximativ 50 de oameni. Păstrăvăria produce anual în jur de 15 tone de pește.