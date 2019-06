O familie din Trebujeni a făcut o pensiune din casa părintească, cu ajutorul programului USAID

foto: publika

O casă bătrânească de peste o sută de ani a devenit afacere prosperă pentru un cuplu de la Trebujeni, Orhei. Moştenirea de la bunei şi zona turistică i-a determinat pe soţii Gandrabur să revină acasă ca să deschidă o pensiune, după 20 de ani munciţi în străinătate.



"Întotdeauna străinătatea este amară. Locurile unde ai copilărit, unde ai alergat desculţă. Şi iată toate chestiile astea, stânca, casa părintească m-a atras întotdeauna", a declarat Svetlana Gandrabur, proprietara pensiunii.



Reveniţi acasă, soţii Gandrabur au găsit în paragină o bijuterie - casa buneilor. Pentru a salva amintirea, ei au decis să reabiliteze locuinţa capital.



"Ne-am străduit să păstrăm tot. Şi acea piatră şi acel lut şi cât de cât să aducem în stil tradiţional. Ce e caracteristic la aceste case, iarna aici e foarte cald de la lut, vara e răcoare", a spus Svetlana Gandrabur, proprietara pensiunii.



"Aici am avut un garaj, acolo casa. Totul am stricat, după care am construit din nou după toate tradiţiile moldoveneşti", a zis Veaceslav Gandrabur, proprietarul pensiunii.



Casa bătrânească a fost transformată într-o agropensiune cu patru camere, unde pot fi cazaţi concomitent zece oameni. Oaspeţii se pot bucura şi de o curte imensă cu două terase şi un beci vechi.

Proprietarii speră să-i impresioneze pe turişti prin bucătăria tradiţională şi ospitalitatea noastră.



"Cred că soţul va fi cu un pahar de vin, eu cu plăcintele, sarmalele şi toate bunătăţile pe care le avem noi în Moldova", a zis Svetlana Gandrabur, proprietara pensiunii.



Proiectul de reabilitare a casei tradiţionale a fost susţinut financiar de Programul USAID, Suedia şi Marea Britanie.



"Este un exemplu bun pentru a scoate în valoare tradiţiile din Republica Moldova, demonstrând căldura şi ospitalitea pe care o oferiţi vizitatorilor în Republica Moldova, a menționat Thomas Alveteg, prim secretar al Ambasadei Suediei.



Proiectul a costat aproximativ trei milioane de lei, dintre care ajutorul extern a fost de peste 10 la sută.