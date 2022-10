O familie din sudul țării a deschis un complex turistic în pitorescul sat Văleni

Afacere de familie în sudul Moldovei. Fraţii Nicolae și Mihaela-Ruxandra Ştirbeţ au deschis porţile unui complex turistic în pitorescul sat Văleni. După ce şi-au făcut studiile în străinătate, tinerii au decis să se întoarcă acasă pentru a promova tradițiile moldovenești, dar și pentru a fi mai aproape de familiile lor. Timp de un an pensiunea a fost vizitată de sute de turiști din toată lumea. Elena Derjanschi a fost unul dintre ei.

Case multicolore cu un nivel, uşi de lemn cu desen tradiţional, o căruţă in curte şi un cuptor de lut în care sunt gătite cele mai delicioase sarmale. Toate pot fi găsite la pensiunea fraţilor Ştirbeţ.



În 2004, capul familiei a cumpărat casa unui vecin. Împreună cu casa, noii proprietari au moștenit un muzeu gata amenajat cu fețe de masă, picturi brodate și covoare tradiționale pe pereți. Toate acestea au fost restaurate cu grijă.

„Сhiar si aceste fete de perne sunt cusute in stilul traditional de la sud, anume de la Valeni. Este cusut in crucuilita si cum inainte batranele scriiau si numele lor, sa vada lumea cine le-a cusut. Ele sa dadeau ca zestrea cind fata sa marita. Cine avea zestrea mai multa era mai bogata si mai bine vazuta in lume”, a spus Mihaela-Ruxandra Ştirbeţ.



În 2021, după ani de construcții, a fost deschisă pensiunea. Majoritatea surselor financiare pentru deschiderea pensiunii au fost alocate de donatori europeni.

„Am decis ca asceste casute sa fie anume din lut, paie, stuf. Cea ce multe am luat chiar de la noi de pe loc. De exemplu familiei nostre ne place foarte mult stilul traditional si cred ca la toate lumea le place”, a adăugat femeia.



Potrivit Mihaelei, pensiunea a fost vizitată de turişti din Germania, Austria, Franţa şi SUA, România.