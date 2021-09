O familie din Leordoaia a pus pe roate o afacere cu lemn, după ani buni petrecuţi peste hotare (FOTO)

"A fost foarte greu începutul, au fost încercări şi provocări foarte mari. Nu am învăţat la şcoală, nu am studii în domeniu, de fapt sunt profesor de educaţie fizică. Cel mai mare obiect, cel mai masiv, a fost o uşă la biserică de trei metri şi ceva înălţime", a menţionat Sergiu Nicoriuc, lemnar.



Soţia lui Sergiu promovează afacerea pe reţelele de socializare: "Chiar am fost foarte mulţumiţi de reacţia oamenilor, că în timpul pandemiei lumea foarte mult a rămas blocată în case şi au început cu reparaţii, iar noi am fost ca un colac de salvare fiindcă foarte multă lume căuta mese, scaune, uşi, diferite lucrări decorative, vaze".



Utilajele folosite pentru prelucrarea lemnului sunt procurate din Statele Unite ale Americii.



"Cele mai solicitate la moment sunt uşile pentru beci, căci facem un stil aparte, ceva deosebit şi mesele, scaunele, tot ce ţine de exterior, pentru foişoare, pentru terase, pentru grădini", a declarat Natalia Nicoriuc, locuitoare a satului Leordoaia, Călăraşi.



Pentru a rezista în timp şi intemperiilor, lucrările sunt confecţionate din lemn de frasin şi stejar. O uşă pentru beci cu modele tradiţionale ajunge să coste 15 mii de lei.