O familie din Durleşti a primit în casa lor cinci copii dintr-un centru de plasament

Curajul şi dragostea faţă de copii i-a determinat pe soţii Ermacov din oraşul Durleşti să primească în familia lor cinci copii dintr-un centru de plasament. Pe lângă cei trei biologici, din familia lor mare acum mai fac parte încă trei băieţi şi două fete care au între opt şi 17 ani.

Deja de un an cei cinci copii şi-au găsit liniştea în noua familie.



Pe cei cinci copii i-am găsit acasă, jucând fotbal. Este ocupaţia lor preferată pe care o împart cu cel care acum are grijă de ei.

Este vorba despre Igor Ermacov. Oficial, funcţia lui se numeşte asistent parental, dar copiii îi văd ca pe tată.



"După ce a decedat bunica noastră, noi am ajuns la casa de copii. Aproape 11 ani nu am văzut-o pe mama. Am locuit numai cu tata şi bunica. Aici în familie mă simt bine, căldură părintească", a spus copilul adoptiv.



"Eu am venit primul aici din toţi, încă era iarna. În casa aici am prins căldura. Ei pe mine mă înţeleg", a spus copilul adoptiv.



"Vrem să asigurăm copiilor o viaţă fericită, ca ei să ştie ce înseamnă să trăieşti într-o familie", a spus locuitorul oraşului Durleşti, Igor Ermacov.



Igor spune că vrea să educe în copii cele mai bune calităţi şi să le ofere necesarul pentru o viaţă decentă.



"Întotdeauna le spun că trebuie să spui adevărul. Ei mă ascultă, sunt copii buni. Înainte de a-i primi în familie, jumătate de an i-am vizitat. Când au venit în familia noastră, ei ne cunoșteau", a spus a spus locuitorul oraşului Durleşti, Igor Ermacov.

Copii biologici ai soţilor Ermacov spun că repede au găsit limbaj comun cu noii lor fraţi.



"Sunt buni, harnici, prietenoşi."



Visul copiilor este să devină sportivi profesionişti. În acest sens, în ajutor le-a venit deputatul PDM, Constantin Ţuţu.



"Mă bucur că sunt aşa oameni care au curaj să aibă grijă de atâţia copii. Am văzut, copii vor să facă sport, i-am invitat la mine în club, cu mare drag, o să facă sport, o să am grijă de ei. Ceea ce este legat de inventar, de mănuşi, de box, tot ce va fi necesar, o să acord eu", a spus deputatul PDM, Constantin Ţuţu.



În prezent, în Moldova sunt 460 de asistenţi parentali care îngrijesc o mie de copii.